Galli: "La temperatura degli studenti misurata a casa non può funzionare: è del tutto insufficiente" (Di lunedì 24 agosto 2020) “Il fatto che la temperatura si misuri a casa è del tutto insufficiente e non funziona, non può funzionare. Se vogliamo fare sì che questo dato abbiamo un minimo di significato e sia standardizzato, ovvero dia una informazione affidabile, è evidente che la misurazione va fatta a scuola”. Così, in merito a uno dei punti previsti dalle linee guida per la ripresa delle lezioni, Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, durante la trasmissione Omnibus su La 7.“I termometri - ha precisato - quante tarature diverse hanno? Quante diverse interpretazioni e quanta attenzione giorno per giorno ci possiamo aspettare da, per quanto attenti e ... Leggi su huffingtonpost

Coronavirus, Galli: giovani più colpiti? E' che si fanno più test su asintomatici

Milano, 24 agosto 2020 - "Non deve meravigliarci in modo particolare se scopriamo giovani infettati e asintomatici una volta sottoposti ai tamponi. Non è che il virus ha cambiato gusti e ora colpisce ...

