Facebook cambia look: la nuova interfaccia obbligatoria per tutti a partire da settembre (Di lunedì 24 agosto 2020) Probabilmente anche voi, nelle ultime ore, avete ricevuto una particolare notifica da parte di Facebook. La creatura di Mark Zuckemberg ha infatti scelto questa modalità per informare gli utenti dell’arrivo di una nuova interfaccia. Si tratta di un cambio di look importante, che stravolge l’aspetto grafico della versione desktop, ovvero la versione del social network che si utilizza attraverso i computer. La logica è quella di creare una coerenza stilistica rispetto all’applicazione per smartphone e tablet, una scelta che necessiterà comunque di un periodo di adattamento. Innanzitutto occorre sottolineare come questa nuova interfaccia sia destinata a diventare obbligatoria per tutti. Il passaggio definitivo ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : ?? #Salvini: ?? INCREDIBILE. Il governo cambia un’altra volta idea e torna a CHIUDERE negozi e locali, mettendo a ri… - ajuuNIC3 : comunque prima ho dovuto creare un nuovo account facebook a mamma e ci ho messo la solita foto del girasole che ave… - klaeynn : Mia madre mi dice che le faccio schifo perché guardo i ??????rno, sempre mia madre mi chiede aiuto per scaricare i vi… - HostingVirtuale : Anche #Facebook nasconde i like: cosa cambia e perché - TrevisoVerdi : RT @europaverde_it: ?? #IoVotoNo al #Referendum ?? ?? Cambia la tua immagine di profilo Facebook e fai sapere a tutti che questo #TaglioDeiPa… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook cambia Facebook cambia look: la nuova interfaccia obbligatoria per tutti a partire da settembre Il Fatto Quotidiano BMW R 18 Dragster, l'importante è esagerare

La BMW R 18 Dragster è una delle motociclette più estreme che abbiano mai portato il marchio dell'Elica sul serbatoio. Ma del resto il mondo custom è fatto anche di eccessi e per farne parte non se ne ...

Share on Twitter Share on Facebook Share on Linkedin Send an email

TikTok sta intraprendendo un'azione legale contro i tentativi dell'Amministrazione Trump di vietare l'applicazione negli Stati Uniti. Dopo aver valutato le sue opzioni a seguito dell'ordine esecutivo ...

La BMW R 18 Dragster è una delle motociclette più estreme che abbiano mai portato il marchio dell'Elica sul serbatoio. Ma del resto il mondo custom è fatto anche di eccessi e per farne parte non se ne ...TikTok sta intraprendendo un'azione legale contro i tentativi dell'Amministrazione Trump di vietare l'applicazione negli Stati Uniti. Dopo aver valutato le sue opzioni a seguito dell'ordine esecutivo ...