Elettra Lamborghini sconvolta: “Il lockdown sarebbe la fine” (Di lunedì 24 agosto 2020) La cantante e influencer Elettra Lamborghini sconvolta da un sondaggio lanciato tra i fan: “Il lockdown sarebbe la fine”. Dopo aver partecipato ad alcune serate in discoteca, delle quali una a Ferragosto nel Salento, Elettra Lamborghini ha annunciato che avrebbe sospeso le proprie performance live. Troppo grande, a suo avviso, era il rischio per il … L'articolo Elettra Lamborghini sconvolta: “Il lockdown sarebbe la fine” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

NicolaPorro : Non si tratta di bufale. Vertice di governo sulle discoteche. Elettra Lamborghini cancella concerti. #lafebbredelcovidsera - fanpage : Ultim'ora Elettra Lamborghini fa un passo indietro. - rtl1025 : ?? Elettra #Lamborghini ha deciso di cancellare tutti i #concerti in programma per la situazione #Covid19. Lo ha ann… - kitsuxjapan___ : @chtaesad Chiara ferragni, elettra Lamborghini e Maria de filippi - MontiFrancy82 : @radionorba VODAFONE BATTITI LIVE: protagonisti della quarta puntata @FedericaPaper @Fedez @NekOfficial @LeSarcina -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini felice con Afrojack: prepara le nozze e cambia casa DiLei FOSSANO/ Emozioni in piazza Castello al concerto di Francesco Gabbani per Anima Festival

CUNEO CRONACA - Una location mozzafiato e un pubblico straordinario, con queste poche semplici parole ma ricche di un profondo significato Francesco Gabbani ha commentato il concerto di sabato nella s ...

Battiti Live 2020, la scaletta della quarta puntata: canzoni e cantanti

Sarà trasmessa da Italia 1 a partire dalle 21 e 10 di stasera, lunedì 24 agosto, la quarta puntata di Battiti Live 2020: nel corso della serata, condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, dal m ...

CUNEO CRONACA - Una location mozzafiato e un pubblico straordinario, con queste poche semplici parole ma ricche di un profondo significato Francesco Gabbani ha commentato il concerto di sabato nella s ...Sarà trasmessa da Italia 1 a partire dalle 21 e 10 di stasera, lunedì 24 agosto, la quarta puntata di Battiti Live 2020: nel corso della serata, condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, dal m ...