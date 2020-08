De Laurentiis: “Osimhen? Prego i tifosi di supportarlo, è fermo da mesi” (Di lunedì 24 agosto 2020) Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato anche del nuovo acquisto Victor Osimhen. Queste le parole: “Leggo cifre sbagliate su Osimhen: l’ho pagato 70 milioni e più. Complimenti a Gattuso per come ha, sin da questo primo allenamento, fatto faticare i calciatori. Chiedo ai tifosi di stare vicino e sostenere Osimhen. Non gioca da mesi e ha bisogno di riacquistare abitudine al gioco.” Foto: Napoli twitter L'articolo De Laurentiis: “Osimhen? Prego i tifosi di supportarlo, è fermo da mesi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

