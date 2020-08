Cucciolo di cane costretto dal padrone a fare il bagno: poche bracciate e muore (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Cucciolo di cane, di una razza di grossa taglia, non è sopravvissuto, gettato in acqua dal padrone, costretto a fare un bagno a mare Fonte foto: (Pixabay)Un episodio davvero sgradevole, al quale avrebbero assistito diverse decine di passanti. Un uomo, al mare in compagnia del figlio e di sua moglie, avrebbe letteralmente gettato in acqua il suo Cucciolo di cane, costringendolo ad un bagno. Ancora piccolo però, il cane non si sarebbe ben districato tra le onde, morendo quasi subito annegato, sotto gli occhi increduli dei testimoni. Sul posto poi, sono arrivati i Carabinieri. Fonte foto: (Pixabay)Il tutto è accaduto pochi giorni fa in Veneto, nella piccola località di ... Leggi su chenews

