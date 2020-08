Come collegare casse con filo rosso e nero a PC o TV (Di lunedì 24 agosto 2020) Sui vecchi impianti stereo Hi-Fi le casse audio venivano connesse all'unità centrale tramite dei semplici fili esposti (senza spinotti e senza prese), da inserire negli appositi morsetti presenti nella parte posteriore dell'unità.Questo tipo di casse presentano un suono bello e pulito ancora adesso ed è un peccato buttarle o lasciarle accumulare polvere inutilmente: possiamo infatti riutilizzarle per ricreare un potente impianto stero 2.1 da connette al PC o alla TV per ascoltare musica, film e giochi con una resa sonora mai vista prima!Ma Come collegare casse con filo rosso e nero ai moderni dispositivi che supportano solo audio su Jack 3,5mm o su cavi RCA? In questa guida vi mostreremo Come risolvere velocemente ... Leggi su navigaweb

