Calciomercato, Reguilon e Tagliafico per la fascia sinistra. I dettagli (Di lunedì 24 agosto 2020) Reguilon e Tagliafico in orbita Napoli Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, continua la ricerca del Napoli di un sostituto di Ghoulam. Appena … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Napoli, non solo Reguilon. Sondaggio per Tagliafico dell'Ajax - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA ADDIO AD UN PASSO, IL NAPOLI HA GIA' PRESO IL SOSTITUTO. CHE COLPO >>>>… - kupaleon : RT @DiMarzio: #Napoli, non solo Reguilon. Sondaggio per Tagliafico dell'Ajax - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, spunta un altro nome per la corsia mancina ?? La situazione terzini in casa azzurra, confermato lo stallo per #… - FinallySisa : RT @armcopp: A scanso di equivoci: #Tagliafico equivale a #Reguilon. #calciomercato #Napoli -