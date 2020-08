Calcio: Ronaldinho torna in libertà dopo 5 mesi (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA-AFP, - ROMA, 24 AGO - L'ex giocatore brasiliano Ronaldinho, detenuto in Paraguay da più di cinque mesi con l'accusa di essere entrato nel paese con documenti falsi, è stato rilasciato oggi. Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

