Benevento, i positivi salgono a tre (Di lunedì 24 agosto 2020) Il numero di calciatori positivi, nel Benevento, aumenta. Adesso sono tre. Il club lo ha comunicato con una nota ufficiale ieri sera. «Dopo il quarto ciclo di tamponi, risultano positivi altri due atleti, regolarmente in quarantena fiduciaria». La squadra, impegnata nel ritiro di Seefeld, in Austria, ha ripreso la preparazione in gruppo, nel rispetto delle norme previste. Le amichevoli in programma sono state annullate. Dopo l’annuncio, la squadra di Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, “non potrà portare a termine la preparazione come ipotizzato”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Calcio, Covid: a rischio l’inizio del campionato di Serie A

Trema la serie A con il nuovo inizio che comincia a scricchiolare per i nuovi casi, sempre in aumento, positivi al Covid, nelle diverse compagini della massima categoria. Negli ultimi giorni, in linea ...

