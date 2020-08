Andrea Delogu, la sua confessione spiazza un po’ tutti (Di lunedì 24 agosto 2020) Questo articolo Andrea Delogu, la sua confessione spiazza un po’ tutti . Una confessione che molto probabilmente nessuno si aspettava quella fatta da Andrea Delogu. Ma che cosa ha detto la conduttrice? Andrea Delogu è senza alcun dubbio stata una delle grandi protagoniste di questa estate 2020. Il riferimento è ovviamente e in primis al suo ruolo di conduttrice a ‘La Vita in Diretta estate‘, il format … Leggi su youmovies

ONadde : il #DCFanDome a parte il trailer di #Batman con la colonna sonora dei Nirvana ha spiccato per Andrea Delogu che è g… - Giancarlo9595 : Anche un po' d'Italia in questa conferenza con Andrea Delogu, Marco Balzarotti e Claudio Santamaria! ?????? #DCFanDome #dccomics - M2marco : Che che la@Snydercur la presenta proprio la nostra Andrea Delogu - carotelevip : Andrea Delogu e quel dettaglio nella difficile arte della conduzione televisiva con caratteristiche giornalistiche - _homecoming92 : Ma c'è Andrea Delogu. #DCFanDome -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Delogu

Caffeina Magazine

James Brown, Randy Weston, Pat Metheny, Eddie Palmieri, New York Voices. “Jazz in Sardegna” torna ad Alghero per i suoi quarant’anni e il pensiero della Riviera del corallo corre a tre o quattro lustr ...Andrea Delogu è stata una scommessa del direttore di Rai1 Stefano Coletta. Una scommessa, potremmo dire, già vinta. La conduttrice, infatti, anche se aveva avuto già esperienze del genere (pensiamo a ...