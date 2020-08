Amatrice 4 anni dopo, sedie vuote e polemiche. Bacchettate a Conte per la passerella: “Basta parole” (Di lunedì 24 agosto 2020) Piena l’area riservata alle istituzioni, poche, pochissime le sedie occupate dai familiari delle vittime del terremoto di Amatrice. Ricorre oggi il quarto anno dal giorno zero, dalla devastazione. Il 24 agosto del 2016 un violentissimo terremoto ha distrutto Amatrice e i comuni limitrofi: le vittime furono 299. Le macerie che ancora impolverano il cratere e le strade che stanno tornando percorribili, pesano sui cuori di chi nel sisma ha perso tutto. Lo ha ribadito al premier Conte una di loro, e lo annuncia un cartello strappato male alle porte di Amatrice, sulla SS4, che invita i politici a inginocchiarsi ai terremotati. Amatrice, le polemiche Momenti di imbarazzo per Giuseppe Conte al suo arrivo sul prato del campo sportivo di ... Leggi su secoloditalia

