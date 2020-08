YELLOWSTONE - Recensione 3x09 "Meaner than Evil" (Di domenica 23 agosto 2020) Non ci si poteva aspettare nulla di diverso a seguito di quanto avvenuto in questa terza stagione di YELLOWSTONE e il tutto inizia a confluire in un penultimo episodio alquanto incalzante. "Meaner than Evil" riporta alla luce l'alone di pericolo rappresentato dal nemico di quest'anno, il quale sta agendo a grandi falcate su più fronti, e ci ricorda come la famiglia Dutton non sia famosa perchè se ne sta con le mani in mano. Diretto da Stephen Kay (che torna alla regia dopo i due primi episodi di questa stagione) e scritto da Taylor Sheridan, l'episodio vede Jaime confrontarsi col suo passato e l'avanzare dello scontro fra i Dutton e la Market Equities, fra vendetta, promesse e un futuro incerto.-Vicini alla morte: L'episodio si apre con Colby che riemerge dal fiume, il quale è riuscito a ... Leggi su lostinaflashforward

