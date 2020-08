Temptation Island! Svelate le Prime Due Coppie! (Di lunedì 24 agosto 2020) Temptation Island, a distanza di poco più di un mese dall’ultima edizione condotta con grande successo da Filippo Bisciglia, il reality raddoppia con Alessia Marcuzzi: via il VIP per volere di Maria De Filippi, il nuovo reality punterà sulle coppie formate da sconosciuti. Sarà top oppure sarà flop? A distanza di poco più di un mese dall’ultima edizione, che ha registrato un vero e proprio boom di ascolti grazie a Filippo Bisciglia e ad una vagonata di trash come non se n’era mai visto nelle stagioni precedenti, Temptation Island si prepara a raddoppiare con Alessia Marcuzzi. Via il VIP e i lustrini per volere di Maria De Filippi, che desidera evitare troppi assembramenti di personaggi famosi nello stesso periodo, il “nuovo” reality delle tentazioni vedrà come protagoniste coppie ... Leggi su gossipnews.tv

