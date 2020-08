Speranza: “Mai più lockdown, a marzo abbiamo temuto il collasso” (Di domenica 23 agosto 2020) In Italia “non ci sarà un nuovo lockdown” per arginare la diffusione del Coronavirus. Lo assicura il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a Carlo Bertini su La Stampa di oggi, domenica 23 agosto. “La situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo quando avevamo una curva dei contagi fuori controllo”, sottolinea il ministro. “Io sono ottimista, anche se prudente e cauto”. Speranza ricorda che a marzo il lockdown fu deciso dal Governo perché c’era “la sensazione che andasse in collasso il servizio sanitario”. In Italia, ricorda, “avevamo 5mila posti di terapia intensiva, ora sono raddoppiati”. “La valutazione mia e dei colleghi europei è che non ... Leggi su tpi

