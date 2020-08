Simona Bimbi morta: ritrovato il cadavere dell’educatrice in fondo ad un dirupo (Di domenica 23 agosto 2020) Simona Bimbi era scomparsa da martedì. Oggi è arrivata la terribile notizia: il suo corpo è stato trovato su un’auto in fondo ad un dirupo. La scomparsa di Simona Bimbi risale a martedì 18 Agosto 2020. Le ricerche da parte della prefettura di Chianni, nel pisano, sono andate avanti per giorni. Simona, madre di due bambine, … L'articolo Simona Bimbi morta: ritrovato il cadavere dell’educatrice in fondo ad un dirupo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

