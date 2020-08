Scuola, lunedì i primi test su docenti e bidelli. Si lavora per la sicurezza (Di domenica 23 agosto 2020) I prelievi per chi dovrà tornare a Scuola restano volontari e dovranno concludersi nella settimana precedente alla riapertura. In caso di positività, il tampone dovrà essere ripetuto 48 ore dopo l’esito. Non sembrano esserci grossi dubbi sulla riapertura della Scuola nel nostro Paese. Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina non molla e ribadisce la ripartenza dal … L'articolo Scuola, lunedì i primi test su docenti e bidelli. Si lavora per la sicurezza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MIsocialTW : Grazie allo sforzo di tutti, la scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre. Gli Istituti saranno im… - Capezzone : Comunque chi legge @LaVeritaWeb arriva con almeno 4 giorni di vantaggio. Ecco il titolo d’apertura dell’edizione di… - infoitinterno : Scuola, lunedì al via i test su docenti e bidelli. Per la riapertura in sicurezza possibile uso locali paritarie - anpellizzari : RT @sole24ore: Scuola, lunedì al via i test su docenti e bidelli. Per la riapertura in sicurezza possibile uso locali paritarie https://t.c… - Ciribini : RT @sole24ore: Scuola, lunedì al via i test su docenti e bidelli. Per la riapertura in sicurezza possibile uso locali paritarie https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Ritorno a scuola, il Cts: metro non obbligatorio per i primi mesi. E gli studenti delle superiori scarichino... Corriere della Sera