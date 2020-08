Ronaldo categorico: «Barcellona, non privarti di Messi» – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Ronaldo ha parlato del futuro di Lionel Messi durante un evento organizzato prima della finale di Champions a Lisbona Durante un evento organizzato a Lisbona prima della finale di Champions League, Ronaldo ha parlato così del futuro di Lionel Messi. «È molto improbabile che possa lasciare il Barcellona, ​​soprattutto in questi momenti di crisi. Se fosse nel Barça, non lo lascerei comunque partire. Messi ha un rapporto molto, molto importante, molto intenso con il Barcellona. Non credo che abbia smesso di essere innamorato del club. Penso che la situazione sia stata esasperata per l’8-2 con il Bayern. Ha bisogno che i suoi colleghi lo aiutino, ma già lo fanno. Il Barça dovrà sicuramente ... Leggi su calcionews24

