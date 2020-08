Rodrigo Bentancur – Ruolo, Carriera, Statistiche (Di domenica 23 agosto 2020) Rodrigo Bentancur si sta gradualmente affermando come uno dei pilastri del centrocampo juventino. Arrivato molto giovane per sostituire Marchisio, ha scalato le gerarchie a poco a poco, rubando minuti e presenze a calciatori più esperti e scafati. Rodrigo Bentancur: Ruolo Rodrigo Bentancur è un centrocampista centrale, particolarmente bravo a ricoprire il Ruolo di interno in un centrocampo a tre, può fare anche il mediano in un centrocampo a due oppure adattarsi da trequartista. Calciatore estremamente tecnico e praticamente ambidestro, è molto dinamico e capace di costruire gioco grazie a una grande visione. Irruento, tende a raccogliere ammonizioni. Nonostante sia già molto maturo, gli osservatori concordano sul ... Leggi su giornal

La Juventus nel destino. Manuel Locatelli, 22 anni, centrocampista del Sassuolo e capitano dell'Under 21, sbucò dall'oblio quattro anni fa in una notte d'ottobre, quando, con la maglia del Milan, alla ...

oltre a Bentancur e Arthur si pensa a De Paul e Locatelli La Juventus è a caccia del nuovo Pirlo. Il tecnico – come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi – dedica ampio spazio alla rice ...

