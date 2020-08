Rione Traiano, dalla cassetta elettrica spunta una busta: la scoperta (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stamattina i poliziotti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Marco Aurelio una cassetta di derivazione elettrica dalla quale fuoriusciva una busta. Gli agenti hanno trovato, all’interno del sacchetto, 142 dosi di marijuana per un peso di circa 250 grammi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

