Parma, a sorpresa esonerato D’Aversa: “Sono venute meno coesione e unità d’intenti” (Di domenica 23 agosto 2020) Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Parma. Ad annunciarlo un comunicato ufficiale del club emiliano, che spiega i motivi della scelta di salutare il tecnico autore della promozione dei ducali in Serie A, e protagonista di una stagione comunque discreta nonostante un finale non così positivo. “Il Parma Calcio 1913 comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni“. “Nulla potrà comunque cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Parma - Esonerato Roberto D'Aversa - SPalermo91 : RT @nonleggerlo: A sorpresa: #DAversa non sarà più l'allenatore del #Parma, pronto #Liverani (@DiMarzio) - EsercitoCrucian : RT @nonleggerlo: A sorpresa: #DAversa non sarà più l'allenatore del #Parma, pronto #Liverani (@DiMarzio) - spaziocalcio : #Parma, a sorpresa Roberto D'Aversa verso l'addio - dorinileonardo : RT @nonleggerlo: A sorpresa: #DAversa non sarà più l'allenatore del #Parma, pronto #Liverani (@DiMarzio) -

Ultime Notizie dalla rete : Parma sorpresa Parma, D'Aversa verso l'esonero: cambio a sorpresa, pronto Liverani Il Mattino Calciomercato estivo 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Fino a pochi giorni fa, sembrava mancasse solo l ’ ufficialità per il suo approdo al Benfica, poi quando si attendeva solo la fumata bianca, sono iniziate a circolare voci legati ad un clamoroso stop ...

UnipolSai in salsa cubana Arriva il lanciatore Leyva

Alle 16 e alle 20,30 i campioni d’Italia dell’UnipolSai affronteranno Macerata in trasferta. I partenti saranno Matteo Bocchi e Murilo Gouvea-Brolo, ma Daniele Frignani attingerà dal parco lanciatori.

Fino a pochi giorni fa, sembrava mancasse solo l ’ ufficialità per il suo approdo al Benfica, poi quando si attendeva solo la fumata bianca, sono iniziate a circolare voci legati ad un clamoroso stop ...Alle 16 e alle 20,30 i campioni d’Italia dell’UnipolSai affronteranno Macerata in trasferta. I partenti saranno Matteo Bocchi e Murilo Gouvea-Brolo, ma Daniele Frignani attingerà dal parco lanciatori.