Note20 e Note20 Ultra a rate con Vodafone anche online (Di domenica 23 agosto 2020) Puoi acquistare Galaxy Note20 e Note20 Ultra a rate con Vodafone, anche online, abbinando una delle tariffe Infinito, Infinito Gold Edition, Infinito Black Edition, Vodafone Red o Shake it Easy per gli under 30.L’acquisto dei dispositivi Samsung presentati il 5 agosto possono essere pagati in unica soluzione al costo di 1079€ per il Note20 5G e 1329€ per il Note 20 Ultra.Entrambi i modelli hanno una capacità interna di 256 GB e 8 GB di RAM per il Note 20, disponibile in Mystic Bronze, Mystic Gray e Mystic Green, e 12 GB di RAM per il Note 20 Ultra disponibile in Mystic Bronze e Mystic Gray.Galaxy Note 20 e Note 20 ... Leggi su pantareinews

