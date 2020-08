Nintendo: il prossimo Direct potrebbe essere questa settimana (Di domenica 23 agosto 2020) Secondo il giornalista Jeff Grubb, il prossimo Direct di Nintendo potrebbe arrivare già questa settimana, ma senza annunci di titoli first-party Dopo il Direct Mini di luglio, e l’Indie World Showcase, la prossima conferenza di Nintendo potrebbe essere questa settimana. Jeff Grubb sostiene infatti che il nuovo Direct sarà il 28 Agosto, ma che non dobbiamo aspettarci annunci di titoli first-party. Nintendo: prossimo Direct il 28 agosto, ma ancora niente first-party L’ultimo vero e proprio Direct risale a Settembre dell’anno scorso, mentre quest’anno abbiamo avuto ... Leggi su tuttotek

Dopo la messa in onda del Nintendo Indie World Showcase, l’azienda mette a disposizione tanti sconti per gli appassionati del mondo videoludico lanciando sul Nintendo eShop una promozione a tema dedic ...In un breve clip postato su Twitter, Epic Games conferma anche la data di lancio della prossima Season di Fortnite: inizierà ufficialmente il 27 agosto 2020 È ufficiale. Come correttamente anticipato ...