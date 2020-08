Mourinho: “Hojbjerg? Un calciatore fantastico, preso nel momento giusto” (Di domenica 23 agosto 2020) José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Spurs TV ha parlato dopo l’amichevole contro il per l’acquisto di Hojbjerg arrivato dal Southampton. Queste le parole del tecnico portoghese: “Il club ha trovato un modo molto intelligente per prenderlo al momento giusto. Aveva l’ultimo anno di contratto, il club era in una situazione difficile e quindi penso che il Levy sia stato fantastico a prendere un calciatore così bravo.” Foto: twitter Tottenham L'articolo Mourinho: “Hojbjerg? Un calciatore fantastico, preso nel momento giusto” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

