Lukashenko con fucile e giubbotto antiproiettile mentre i bielorussi protestano contro di lui (Di domenica 23 agosto 2020) ❗️Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках идёт по территории своей резиденции (Видео: Пул Первого) pic.twitter.com/VZeO3n3cKH— URA.RU (@ura ru) August 23, 2020fucile in mano e giubbotto antiproiettile. È apparso così Alexandr Lukashenko in un video che arriva dalla ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Lukashenko con fucile e giubbotto antiproiettile mentre la Bielorussia protesta contro di lui - petergomezblog : Bielorussia, Putin: “Pronti ad assistere Lukashenko con l’esercito se necessario”. Papa Francesco: “Dialogo, stop a… - Daniele_Manca : Bielorussia, Lukashenko fischiato in fabbrica e ora apre a nuove elezioni - Scioperi nelle fabbriche del Paese. La… - sg_post : RT @cirillo1995: Il Presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko arriva in elicottero alla residenza Presidenziale. Sui figlio Nikolai… - OrtollServando : RT @Asiablog_it: ??#BIELORUSSIA ???? È stato trovato il cadavere di Konstantin Shyshmakov, il 29enne che era scomparso dopo essersi rifiutato… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko con

Fucile in mano e giubbotto antiproiettile. È apparso così Alexandr Lukashenko in un video che arriva dalla Bielorussia. Nelle immagini si vede il presidente - bersaglio delle proteste delle ultime due ...ONU DENUNCIA ARRESTI DI MASSA- "Forte preoccupazione" per "oltre 100 persone che sarebbero tuttora detenute" in Bielorussia, dopo aver partecipato alle proteste antigovernative degli ultimi giorni, ar ...