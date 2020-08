Louisiana, ancora un afroamericano ucciso dalla polizia (Di domenica 23 agosto 2020) Venerdì sera, 21 agosto, un altro afroamericano è stato ucciso da un agente della polizia davanti a un negozio a Lafayette, in Louisiana. La vittima è Trayford Pellerin, 31 anni. Secondo la Louisiana State Police, che sta indagando sul caso, gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata del proprietario del negozio che parlava di una persona armata di coltello. Dopo aver provato a immobilizzarlo, senza riuscirci, anche con l’uso dei taser, gli hanno sparato addosso. Almeno undici colpi, ha riferito un testimone che ha ripreso la scena con il cellulare. Il giorno dopo le persone sono tornate in piazza al grido di Black Lives Matter. Durante la veglia di Pellerin hanno protestato pacificamente. Poi, in serata, sono cominciati gli scontri. Mario Bonito L'articolo ... Leggi su italiasera

