«L’ordinanza di Musumeci sui migranti via entro 24 ore dalla Sicilia non vale niente» (Di domenica 23 agosto 2020) Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha emanato stanotte un’ordinanza che prevede che tutti i migranti siano sgomberati entro 24 ore dalla : “entro le ore 24 del 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni Centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”. «L’ordinanza di Musumeci sui migranti via entro 24 ore dalla Sicilia non vale ... Leggi su nextquotidiano

