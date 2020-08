L’esperimento in Germania sul concerto in piena pandemia: così si studia la diffusione dei contagi (e come fermarli) (Di domenica 23 agosto 2020) Mentre la Germania affronta una nuova impennata nei contagi – sono oltre 2mila le infezioni registrate il 22 agosto -, a Lipsia si studia un modo per allentare le sofferenze del settore musicale: l’Università tedesca di Halle ha condotto un test per comprendere se è possibile autorizzare i concerti pop nonostante la pandemia del Coronavirus. Il cantante che si è prestato all’esperimento è il 35enne Tim Bendzko. Il cantautore berlinese ha preso parte a tre mini-concerti, organizzati con diversi formati durante il giorno, con numeri variabili di spettatori, distanze e misure igieniche. Sono stati 2mila i volontari a partecipare come pubblico. L’obiettivo è fornire ai ricercatori elementi per strutturare la migliore formula possibile per ... Leggi su open.online

