La superficiale vignetta di Zangrillo e Ghisberto sui morti Covid e quelli per tumore (Di domenica 23 agosto 2020) Sembrava quasi una di quelle caricature che si trovano spesso e volentieri sui social, ma a quanto pare Zangrillo ha effettivamente rilanciato sui suoi canali social una vignetta di Ghisberto, con cui a conti fatti vengono paragonati i morti per Covid, con quelli che nella giornata di ieri hanno perso la vita a causa di tumori e problemi cardiocircolatori. Già in passato, non a caso, il primario del San Raffaele aveva assunto posizioni nette in TV, in grado di rafforzare le idee di coloro che tendono a minimizzare il problema Coronavirus in questo particolare momento storico. Perché la vignetta di Zangrillo e Ghisberto sui morti Covid era evitabile C’è una ragione ben precisa ... Leggi su bufale

deMerteuil1 : @azangrillo Non sono a favore di allarmismi ed esagerazioni, ma questa vignetta di Ghisberto mi sembra piuttosto su… - StefaniSer : @mgabrielladavid @azangrillo Perché esiste gente tanto superficiale come @mgabrielladavid, incapace anche di compre… -

