La lite temeraria nella giurisprudenza (Di domenica 23 agosto 2020) L'art. 96 c.p.c.L'art. 96 c.p.c. rubricato "responsabilità aggravata" prevede che se la parte vittoriosa dimostra che il soccombente ha agito o resistito in giudizio, con dolo o colpa grave, può chiedere al giudice la condanna per il risarcimento del danno subito. Il terzo comma prevede che, quando si pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente (che ha agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave) al versamento alla controparte di una somma equitativamente determinata. In tal senso si parla di lite temeraria, quale ipotesi rientrante nel fenomeno del cd. abuso del processo. Peraltro un' ipotesi simile al comma terzo si rinviene nell'art. 26 c.p.a (D.lgs. 104/2010) che aggiunge l'obbligo del giudice di attenersi, nella liquidazione, nell'a... Leggi su studiocataldi

StudioCanu : La lite temeraria nella giurisprudenza - Michele11480422 : @erretti42 @OverlookHotel71 Spero che di ritorno gli arrivi una condanna per lite temeraria ... - ansia_tw : Vedrai se non viene condannato per lite temeraria... - RealHumanBeing8 : @ilmauro85 @_dajedepunta_ @jerryscottismo @artefatti Lite temeraria, Maurì guarda che qui... - _dajedepunta_ : @ilmauro85 @jerryscottismo @artefatti Lite temeraria, ti spenno. -

Ultime Notizie dalla rete : lite temeraria Graduatorie ATA, punteggio spetta anche se scuola paritaria, ormai fallita, non ha versato i contributi fallita Orizzonte Scuola Infondate 90% querele (Ossigeno per l’Informazione), Il Fatto ricorda: “La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure”

Per un movimento politico come i Cinquestelle, approdato in Parlamento sull’onda della legalità e accusato spesso di giustizialismo, rappresentano senz’altro un titolo di merito i due provvedimenti ch ...

Schiaffeggia un tifoso avversario: dopo il Daspo la stangata dal Tar

TRIESTE Oltre al danno del ricorso respinto, anche la beffa che consiste nella condanna a pagare una sanzione pecuniaria di 1.950 euro «in ragione della temerarietà dell’azione proposta», che si aggiu ...

Per un movimento politico come i Cinquestelle, approdato in Parlamento sull’onda della legalità e accusato spesso di giustizialismo, rappresentano senz’altro un titolo di merito i due provvedimenti ch ...TRIESTE Oltre al danno del ricorso respinto, anche la beffa che consiste nella condanna a pagare una sanzione pecuniaria di 1.950 euro «in ragione della temerarietà dell’azione proposta», che si aggiu ...