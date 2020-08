Giulia De Lellis: "Non è un periodo wow. Nei momenti no, state con la vostra famiglia..." (Di domenica 23 agosto 2020) In vacanza in Sardegna insieme alla propria famiglia, Giulia De Lellis, attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto tranquillizzare i fan per quanto riguarda la situazione Coronavirus. Come sappiamo, infatti, in Sardegna, c'è stata un'impennata di nuovi contagi di COVID-19 e più di un personaggio pubblico ha già dichiarato di essere risultato positivo al tampone.Prima di parlare di COVID-19, però, Giulia De Lellis ha tranquillizzato i fan anche per quanto riguarda la propria vita privata. La separazione da Andrea Damante è un fatto ormai noto e la social influencer ha ammesso sinceramente di star vivendo un periodo non proprio tra i più sereni. La De Lellis ha trovato conforto ... Leggi su blogo

