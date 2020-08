GAZZETTA – “Gabriel sta trattando con l’Arsenal, ma non c’è ancora la firma” (Di domenica 23 agosto 2020) “Conte, chi rompe paga”, titola La GAZZETTA dello Sport oggi in apertura di prima pagina. Martedì la verità sul futuro del tecnico, con l’incontro tra Antonio Conte e la proprietà nerazzurra: il club partirà per confermarlo, ma l’allenatore è pronto a lasciare l’Inter. Sul tavolo della discussione dunque i due anni di contratto rimanenti, con la risoluzione che appare una soluzione probabile: se così dovesse essere, ecco già pronta la soluzione che porta a Massimiliano Allegri. In casa Napoli, intanto, dopo averlo praticamente bloccato nell’ambito dell’affare Victor Osimhen, si punta ancora Gabriel. Il difensore del Lille, infatti, sta trattando con l’Arsenal e l’operazione sembra ormai in discesa, anche se ancora ... Leggi su calciomercato.napoli

