Esce per andare a giocare con gli amichetti e scompare: si cerca disperatamente bimbo di 10 anni (Di domenica 23 agosto 2020) Non si hanno più notizie di Zeeshan, un bambino pachistano di 10 anni, avvistato l’ultima volta nel pomeriggio di ieri – intorno alle 15:10 – a Fondi. Il piccolo era uscito per andare a giocare con gli amichetti. Poi è sparito. Alle 19 è stata anche trovata la sua bici legata nei pressi della stazione. Sui social si rincorrono gli appelli per rintracciare il piccolo. Al momento della scomparsa il bimbo indossava una maglietta grigia, pantaloncini corti grigi e scarpe da tennis, forse anche un paio di occhiali da sole. Chiunque lo veda può contattare questi numeri 3888081775 e 3207117728 o rivolgersi ai Carabinieri della Tenenza di Fondi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

channeldraw : Il progetto 'Una sedia per Patrick' esce per la prima volta da #Bologna, durante tutti gli incontri del… - limesonline : ??#SerataLimes per chi questo sabato non esce L’Italia ha perso l’estero vicino; la Turchia in Libia e nei Balcani… - rockolpoprock : Calcutta scrive per Emma: esce il 28 agosto ‘Latina’ - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Esce per andare a giocare con gli amichetti e scompare: si cerca disperatamente bimbo di 10 anni - CorriereCitta : Esce per andare a giocare con gli amichetti e scompare: si cerca disperatamente bimbo di 10 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Esce per Esce per un'escursione in bici, 62enne trovato senza vita in un dirupo VareseNoi.it Miracolo, la Madonna della Guardia 10 anni fa mi salvò. E ci credo

Sono stato beneficiario di un miracolo. Sono passati 10 anni. Miracolo. Accadde esattamente dieci anni fa. Uno potrebbe anche pensare che si è trattato di un mero caso di fortuna o anche del pronto ri ...

Marigliano, presentate le liste: la campagna elettorale entra nel vivo

MARIGLIANO - Il Pd va al voto con le liste civiche con candidato sindaco Giuseppe Jossa. Si spacca definitivamente la trattativa per ricomporre il centrosinistra della coalizione uscente del sindaco A ...

Sono stato beneficiario di un miracolo. Sono passati 10 anni. Miracolo. Accadde esattamente dieci anni fa. Uno potrebbe anche pensare che si è trattato di un mero caso di fortuna o anche del pronto ri ...MARIGLIANO - Il Pd va al voto con le liste civiche con candidato sindaco Giuseppe Jossa. Si spacca definitivamente la trattativa per ricomporre il centrosinistra della coalizione uscente del sindaco A ...