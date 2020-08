Dipendente del pub positivo al Covid: chiuso il locale (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Un dipendete del pub risulta positivo al Covid, il locale chiude momentaneamente i battenti. E’ quanto accaduto nelle ultime ore ad Arco Felice, nel comune di Pozzuoli. A lanciare la notizia è stato lo stesso esercizio commerciale al fine di avvisare i propri clienti. Il locale, sito in via campi flegrei, è infatti tra i più noti dell’area a nord di Napoli. Mentre, al momento, l’intero staff è in quarantena in attesa del tampone. “Non volevamo seminare il panico, non è compito nostro avvertire i clienti!” spiegano dal locale annunciando la chiusura momentanea in attesa degli esiti dei tamponi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Dipendente del Ritrovato il corpo del dipendente Efsa caduto in una cascata a Cortina D'ampezzo La Repubblica Guida ai Bonus Covid del Decreto Agosto

Per i professionisti iscritti agli enti previdenziali privati, l’articolo 13 del dl 104/2020 (decreto Agosto), ha previsto un bonus pari ad euro 1.000,00 che verrà erogato in automatico a chi ha già r ...

Morto Angelo Brusco leader del gruppo El Casteleto

S’è n’è andato senza far rumore, con la stessa sobrietà con cui frequentava il municipio a Docè, comune in cui abitava, quando gli serviva qualcosa per il gruppo che fondò assieme ad alcuni amici. Cor ...

