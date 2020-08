D’Aversa, lettera d’addio al Parma: “Esperienza grandiosa, impossibile dimenticare” (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo quattro anni è una cavalcata che ha riportato i ducali in Serie A, l’orma ex tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha voluto salutare la città e i tifosi con una lunga lettera d’addio. Queste le sue parole: “Arrivederci Parma, dopo quattro anni di successi, di lotte, di vittorie, sorrisi e traguardi raggiunti, è arrivato il momento di salutarci. Abbiamo vissuto insieme un’esperienza grandiosa, abbiamo assaporato il gusto dell’impresa, grazie al lavoro e al sacrificio di tutti abbiamo raggiunto risultati impensabili. Resi possibili grazie all’appoggio incondizionato di una proprietà fatta di uomini, tifosi del Parma, appassionati e uniti: come una famiglia. E di questa famiglia sono stato parte anche io, che insieme a loro sono ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : 'Arrivederci, #Parma. Ti sarò per sempre grato'. La lettera di D'Aversa - ParmaLiveTweet : La lettera d'addio di D'Aversa: 'Grazie Parma, ti sarò per sempre grato' - sportface2016 : #Parma - La lettera di Roberto D'Aversa - gazzettaparma : D'Aversa saluta Parma e i tifosi con una lettera. LEGGI IL TESTO COMPLETO - Giacomobacci2 : RT @DiMarzio: 'Arrivederci, #Parma. Ti sarò per sempre grato'. La lettera di D'Aversa -

