Como. I corsi di teatro riprendono al centro civico di Camerlata (Di domenica 23 agosto 2020) Dal 15 settembre e fino a giugno del prossimo anno tornano i corsi di teatro “teatro è terapia” dell’associazione artistica Orizzonti inclinati al centro civico di Camerlata (via Varesina 1, Como). I corsi sono pensati sia per i principianti, con incontri mirati all’insegnamento di tecniche di base, voce e comunicazione, sia per chi ha già esperienza sul palco, e sono rivolti a tutte le fasce di età, con particolare attenzione per i ragazzi in età scolare a cui sono dedicati appositi corsi di teatro-terapia, scrittura creativa, sceneggiatura teatrale, arte della parola. Gli incontri si terranno con cadenza settimanale e saranno suddivisi in due moduli: ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Como corsi Corsi di teatro a Camerlata con “Orizzonti inclinati” Corriere di Como Tricolori assoluti a Susa Comaschi senza medaglie - LaProvincia.it/COMO - Sport, Como

Delusione per la nostra rappresentativa della corsa in montagna: Manzi, 11°, migliore tra i maschi e Iozzia, 15esima, tra le femmine". Nel femminile da applausi la spettacolare volata comasca tra Ivan ...

Meteo Como: qualche possibile rovescio domenica, bel tempo lunedì, discreto martedì

Aggiornamento previsioni meteo Como, domenica, 23 agosto: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previs ...

Delusione per la nostra rappresentativa della corsa in montagna: Manzi, 11°, migliore tra i maschi e Iozzia, 15esima, tra le femmine". Nel femminile da applausi la spettacolare volata comasca tra Ivan ...Aggiornamento previsioni meteo Como, domenica, 23 agosto: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previs ...