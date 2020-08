Carabiniere aggredito da un orso in Trentino: catturato l’animale, non è il fuggiasco M49 (Di domenica 23 agosto 2020) È stato catturato questa notte l’orso che ha aggredito un Carabiniere ad Andalo, in Trentino. Lo spaventoso incontro tra i due è avvenuto ieri 22 agosto verso le 22.30, quando l’animale di 121 chili circa di due anni e mezzo ha provato ad aggredire il militare che stava facendo un’escursione. Il Carabiniere è stato scaraventato per terra, provocandogli solo lievi ferite. L’orso è stato trasportato nel recinto di Casteller, dopo essere stato catturato poche ore dopo l’aggressione, mentre cercava cibo vicino ad alcuni cassonetti. Dalle prime informazioni si tratterebbe di M57 e non del più famoso M49, da tempo ormai in fuga e che solo pochi giorni fa si è anche liberato del ... Leggi su open.online

Agenzia_Italia : Un orso ha aggredito un carabiniere in Trentino - clikservernet : Un orso M57 ha aggredito un carabiniere in Trentino che faceva una escursione: catturato nella notte - Noovyis : (Un orso M57 ha aggredito un carabiniere in Trentino che faceva una escursione: catturato nella notte) Playhitmusi… - lagigetti : @1angelica5 @58_life58 Ho appena letto che ne hanno catturato un altro, 'reo' di aver 'aggredito' un carabiniere di… - Open_gol : Carabiniere aggredito da un orso in Trentino: catturato l’animale, non è il fuggiasco M49 -