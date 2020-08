Zack Snyder's Justice League: svelata la durata ufficiale... e sarà epica (Di domenica 23 agosto 2020) Durante il Dc FanDome è stata svelata la durata ufficiale di Zack Snyder's Justice League, che sarà diviso in quattro parti. Pochi minuti fa, durante il panel di Zack Snyder's Justice League al Dc FanDome è stata annunciata la durata ufficiale: 240 minuti in totale, che saranno divisi in 4 parti da un'ora ciascuna, per l'attesissimo progetto che vede il ritorno di Justice League nella versione editata da Zack Snyder, a lungo attesa e richiesta a gran voce dai fan. Al DC FanDome è stato presentato anche il trailer di Zack ... Leggi su movieplayer

