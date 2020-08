Vendemmia a rischio, Amore (Cia) lancia un appello: “Serve incontro alla Camera di Commercio” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Rivolgo un appello urgente al presidente della Camere di Commercio di Benevento Antonio Campese per richiedere un incontro aperto a tutti gli stakeholder che operano nella filiera vitivinicola e fare il punto della situazione sulla Vendemmia ormai alle porte“. Il presidente della Cia Agricoltori Italiani di Benevento Raffaele Amore lancia un appello alla Camera di Commercio per la convocazione di un tavolo aperto a tutti gli operatori del settore vitivinicolo e agli amministratori del territorio per fare il punto sulla prossima Vendemmia, oggi a rischio. “L’emergenza Covid ha colpito in maniera drammatica il tessuto produttivo della nostra Provincia e ... Leggi su anteprima24

Il governatore Cirio chiede a sindaci e prefetti del territorio di intensificare il controllo dei flussi provenienti dall'estero di manodopera destinata al settore agricolo. In Piemonte il livello di ...

Vino, export giù in scia a effetto Covid

(Teleborsa) – Le vendite di vino italiano nel mondo sono in calo del 4% nel 2020 con una storica inversione di tendenza che non ha precedenti negli ultimi 30 anni a causa delle difficoltà registrate d ...

