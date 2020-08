«Un congedo parentale di 24 settimane» (Di sabato 22 agosto 2020) È quanto chiede un'iniziativa cantonale de PS bernese: la raccolta firme partirà a settembre Leggi su media.tio.ch

spkantonbern : RT @Ticinonline: «Un congedo parentale di 24 settimane» #berna #ps #congedoparentale @spkantonbern - Ticinonline : «Un congedo parentale di 24 settimane» #berna #ps #congedoparentale @spkantonbern - LauraAluisi : RT @ItalianPolitics: La casapaundista (rilanciata da Adinolfi Mario) sa che da anni in Italia esiste il congedo parentale concesso a ENTRAM… - da_cake : RT @ItalianPolitics: La casapaundista (rilanciata da Adinolfi Mario) sa che da anni in Italia esiste il congedo parentale concesso a ENTRAM… - ShadyandMe1969 : RT @ItalianPolitics: La casapaundista (rilanciata da Adinolfi Mario) sa che da anni in Italia esiste il congedo parentale concesso a ENTRAM… -

Ultime Notizie dalla rete : congedo parentale Congedo parentale a ore: Inps spiega come presentare la domanda Trend-online.com Assegno universale 2021, bonus figli 21 anni, detrazioni: Family Act

Assegno universale 2021 fino a 21 anni, nuove detrazioni e congedo, ecco cosa prevede il Family Act: Ok da parte del Consiglio dei Ministri al cd. Family Act, un nuovo disegno di legge che il governo ...

Bonus Bay sitter, pagamenti e scadenza.

Bonus baby sitter l’incentivo per pagare centri estivi e il congedo parentale scadono a breve. Date scadenza degli incentivi per chi ha figli fino a 12 anni. Ma non sono previsti per ora altri bonus o ...

Assegno universale 2021 fino a 21 anni, nuove detrazioni e congedo, ecco cosa prevede il Family Act: Ok da parte del Consiglio dei Ministri al cd. Family Act, un nuovo disegno di legge che il governo ...Bonus baby sitter l’incentivo per pagare centri estivi e il congedo parentale scadono a breve. Date scadenza degli incentivi per chi ha figli fino a 12 anni. Ma non sono previsti per ora altri bonus o ...