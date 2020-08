UeD, Vittoria Deganello ha il Covid-19: “Non sento più odori e sapori” (Di sabato 22 agosto 2020) Vittoria Deganello ha il Covid-19. Ad annunciarlo è stata proprio lei di recente su Instagram spiegando ai fan come sta e quali sono le sue condizioni di salute attuali. Per fortuna l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne non ha sintomi gravi, a parte qualche linea di febbre e un po’ di mal … L'articolo UeD, Vittoria Deganello ha il Covid-19: “Non sento più odori e sapori” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : UeD Vittoria UeD, Vittoria Deganello ha il Covid-19: “Non sento più odori e sapori” Gossip e TV UeD, Vittoria Deganello ha il Covid-19: “Non sento più odori e sapori”

Vittoria Deganello ha il Covid-19. Ad annunciarlo è stata proprio lei di recente su Instagram spiegando ai fan come sta e quali sono le sue condizioni di salute attuali. Per fortuna l’ex corteggiatric ...

Vittoria Deganello ha il Covid-19. Ad annunciarlo è stata proprio lei di recente su Instagram spiegando ai fan come sta e quali sono le sue condizioni di salute attuali. Per fortuna l’ex corteggiatric ...