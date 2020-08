Teatro, Mariano Rigillo è “Ezra Pound in gabbia” a Benevento (Di sabato 22 agosto 2020) ‘Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound’, interpretato da Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, scritto e diretto da Leonardo Petrillo, liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di del grande poeta americano, è lo spettacolo che debutta a Benevento (Hortus Conclusus) il 25 agosto. Al centro del palcoscenico una gabbia. Quella stessa gabbia dove fu rinchiuso Ezra Pound, 60 enne, nel campo di prigionia dell’esercito americano di Metàto, presso Pisa (Disciplinary Training Center of the Mediterranean Theater of Operations). Pound rimase per 25 giorni, nell’estate del 1945, giorno e notte, in una gabbia di rete metallica, un tetto di lamiera ed il pavimento in cemento, esposta alle intemperie e illuminata costantemente durante la notte. ... Leggi su ildenaro

