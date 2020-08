Roccapiemonte, fuoco al fogliame per ripulire i terreni: scattano le sanzioni (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica che gli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Graziano Lamanna, dopo una brillante operazione di controllo del territorio, hanno elevato sanzioni amministrative, ai sensi della Legge Regionale 11/96, nei confronti di due diversi soggetti per aver dato fuoco a fogliame e per ripulitura terreni. Entrambi sono stati multati di 300,00 euro. Se questi atti dovessero essere reiterati, scatterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. “La Polizia Municipale sta effettuando un lavoro minuzioso di controllo del territorio anche per evitare situazioni come quelle che hanno portato alle multe elevate oggi. Chiedo però maggiore collaborazione ai cittadini – ha dichiarato il Sindaco ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Roccapiemonte fuoco Roccapiemonte, fuoco al fogliame per ripulire i terreni: scattano le sanzioni anteprima24.it