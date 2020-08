Regionali, “rissa” Borrelli-Gaeta: lista Verdi a rischio (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tensioni nella lista Europa Verde-Demos in Tribunale di Napoli per la presentazione delle candidature. Manca meno di mezz’ora al termine per la consegna delle liste. Lo scontro è tra Francesco Emilio Borrelli e l’ex assessore comunale di Napoli Roberta Gaeta. Borrelli avrebbe imposto l’esclusione dalla lista di dell’ex sindaco di Cicciano Raffaele Arvonio. Lex ’assessore Gaeta minaccia di ritirare la candidatura se Arvonio non sarà reinserito in lista. La trattativa non è ancora chiusa. L'articolo Regionali, “rissa” Borrelli-Gaeta: lista Verdi a rischio proviene ... Leggi su anteprima24

Roky99760738 : RT @PalazzoAntonio: E questi vorrebbero vincere in Liguria??????????? Ferruccio Sansa, bomba Balbontin: la renziana Paita 'bagascia', rissa tra… - PalazzoAntonio : E questi vorrebbero vincere in Liguria??????????? Ferruccio Sansa, bomba Balbontin: la renziana Paita 'bagascia', rissa… - Libero_official : Bomba #Balbontin su #Sansa e il centrosinistra: la renziana #Paita 'bagascia', rissa tra #Pd, #M5s e #ItaliaViva in… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali “rissa”