Partite iva, tartassate e colpevolizzate, ma senza loro i conti non tornerebbero (Di sabato 22 agosto 2020) di Salvatore Cincotta. Ogni giorno assistiamo ai commenti formulati dagli impiegati, che aizzati a dovere dal Governo attaccano le Partite Iva, attribuendo alla loro ipotetica evasione tutte le disgrazie economiche del paese. Molto spesso si sente questo commento: “non saremmo in questa situazione se tutti quanti avessero pagato regolarmente le tasse”, chiaramente commento riservato alle Partite iva. L’affermazione è corretta, però altrettanto corretto sarebbe mettere tutti i cittadini nelle stesse condizioni fiscali e con gli stessi diritti e doveri. Molti dipendenti non hanno idea di quanto paghino di tasse le Partite iva, oltre ai vari tributi e balzelli. Tutti si limitano a guardare le aliquote IRPEF. Purtroppo gli imprenditori, a differenza degli impiegati, non pagano ... Leggi su ilparagone

