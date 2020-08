Napoli bloccato in uscita, come tutta la A: Gattuso in ritiro con ben 5 centrali e 5 esterni d'attacco (Di sabato 22 agosto 2020) La trattativa Gabriel, in procinto di trasferirsi all'Arsenal, è emblematica del mercato del Napoli ed in generale nel post-Covid di quello di tutta la Serie A, praticamente totalmente ferma e con rose extra-large da sfoltire. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Napoli bloccato Napoli, Circumvesuviana violenta: pugno al vigilante che blocca balordo senza mascherina Il Mattino Gazzetta - Milik blocca il mercato del Napoli, aspetta solo una chiamata.

La Roma è la società che più di tutte è interessata al calciatore in questo momento. Giuntoli e Fienga hanno messo in piedi uno scambio che coinvolge Cengiz Under ed il Napoli vorrebbe chiuderlo , ma ...

Tempi lunghi per Milik: trattative bloccate ed ora il ritiro all'ombra di Osimhen

Da prima scelta della Juventus per il restyling dell'attacco ad alternativa per la Roma in caso di partenza di Dzeko. Estate difficile per Arek Milik che non si attendeva una fase di stallo di questo ...

