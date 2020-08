MotoGp – Terminate le FP4 in Austria: Nakagami on fire, Valentino Rossi continua a faticare [TEMPI] (Di sabato 22 agosto 2020) Cala il sipario sull’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, il pilota più veloce in pista è Takaaki Nakagami che ferma il crono sull’1:24.450 e precede di pochi centesimi Joan Mir. Terza posizione per Pol Espargaro, che dimostra di essere a suo agio sulla pista Austriaca, mentre Rins e Quartararo si piazzano in quarta e quinta posizione. Sesto Miguel Oliveira, seguito da Aleix Espargaro e Franco Morbidelli, mentre completano la top ten Dovizioso e Pirro. Solo tredicesimo Valentino Rossi, che continua a soffrire dopo aver fallito l’accesso in Q2.L'articolo MotoGp – Terminate le FP4 in Austria: Nakagami on fire, Valentino ... Leggi su sportfair

