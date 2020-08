Lichtsteiner a 360°: “Juventus vincente? Vi svelo il segreto dei bianconeri. Su Pirlo vi dico che…” (Di sabato 22 agosto 2020) “Già da diversi anni, con la mia famiglia, stavo maturando questa decisione".Queste le parole di Stephan Lichtsteiner, intervenuto ai microfoni di TuttoJuve.com. L'ex laterale difensivo della Juventus ha dato l'addio al calcio giocato da poco più di una settimana e adesso pensa già a programmare il suo futuro. Lo svizzero classe '84 ha chiuso la sua carriera da calciatore con la maglia dell'Augsburg - club tedesco militante in Bundesliga - e ha voluto raccontare con queste parole la scelta da lui portata avanti: "Ero già vicino al ritiro la scorsa stagione, ma poi decisi di fare un altro anno in Germania e poi di smettere definitivamente. Non è stata una scelta presa all’ultimo momento. La mia priorità sono i miei figli che vanno a scuola e non posso cambiare città ogni anno.Futuro? Ho ... Leggi su mediagol

