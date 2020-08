Il Principato di Seborga nella storia (Di sabato 22 agosto 2020) Dal nostro corrispondente *Conte Rosario Logiacco (Rino) (che ha partecipato alla cerimonia di “intronizzazione” di Nina Dobler a Sovrana e Altezza Serenissima del “Principato di Seborga” piccolo ed antico borgo ligure). Il Principato di Seborga ha alle spalle una storia millenaria, basata su prove storiche documentate, venuta alla ribalta dopo anni di oblio grazie a Giorgio Carbone, ovvero Giorgio I il quale per anni ha provato a chiedere ciò che spetta di diritto al borgo seborghino. Il Principato nella storia È nato intorno al 260 a.C. già nel 400 veniva chiamato CASTRUM SEPULCRI, e nel 600, dagli occitani SEPULCRI BURGUM, poi Sepulcarum, indi SERPORCA o Castello dei 4 Bastioni. Da tempo ... Leggi su laprimapagina

Seborga. «Gli ultimi mesi che abbiamo vissuto sono stati drammatici. Per fortuna, a Seborga non abbiamo avuto casi di Coronavirus, ma siamo comunque molto provati per quanto successo e le conseguenze ...Dal nostro corrispondente Rino Logiacco – Giovedì 20 agosto, in occasione della festa di San Bernardo, festa nazionale del Principato, si è svolta a Seborga la cerimonia di investitura di S.A.S. la Pr ...