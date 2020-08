Gp Stiria, terze libere a Joan Mir. Valentino Rossi parte da Q1 (Di sabato 22 agosto 2020) Qualifica tutta in salita per Valentino Rossi che ha chiuso in 15esima posizione il terzo turno di prove libere del GP della Stiria, sesto appuntamento del Motomondiale, e dovrà quindi iniziare le prove ufficiali dal Q1. In cima alla classifica lo spagnolo della Suzuki Joan Mir, con 151 millesimi di vantaggio sul leader del Mondiale Fabio Quartararo. Terzo a 154 i millesimi il giapponese Nakagami (Honda LCR) e identico ritardo al millesimo per Andrea Dovizioso. Leggi su ilfogliettone

