Godin ai tifosi: “Ci sarebbe piaciuto regalarvi il trofeo. Spero siate orgogliosi di noi” (Di sabato 22 agosto 2020) Attraverso il proprio profilo ufficiale su Instagram, il difensore dell’Inter Diego Godin prova a ricaricare le pile e rilanciare la squadra dopo la sconfitta di ieri sera che ha visto sfumare la possibilità per i nerazzurri di vincere l’Europa League. Queste le sue parole rivolte ai tifosi: “Ci sarebbe tanto piaciuto vincere e regalare il trionfo ai nostri tifosi ma non è stato possibile. Spero che vi sentiate comunque orgogliosi del lavoro e lo sforzo fatto in campo ieri e per tutta la stagione. Questa è solo una pausa nel percorso. Un percorso che questa squadra ha intrapreso per continuare a crescere e per raggiungere gli obiettivi che merita la storia di questa società. Adesso ci riposiamo e carichiamo le batterie per ... Leggi su alfredopedulla

